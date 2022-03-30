Данська компанія JYSK назавжди закриє свої магазини в росії

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"Усі магазини JYSK в росії тимчасово закрито з 3 березня. (...) Після чотирьох тижнів тимчасового закриття магазинів JYSK в росії стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди і повністю покине рф", – йдеться у заяві.

Президент і генеральний директор JYSK Ян Бьог зазначив, що компанія приїхала в Росію з бажанням надати вигідну пропозицію населенню, і почала роботу з гарним стартом. Однак у нинішній ситуації керівництво не бачить альтернативи закриттю діяльності в росії.

Починаючи з 31 березня, в росії тимчасово відкриють магазини JYSK для розпродажу. Після того, як товари буде розпродано, магазини закриють назавжди.

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Ашан не планує покидати росію.