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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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9 марта, 17:47 • 100983 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 116382 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136954 просмотра

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8 марта, 10:25 • 143118 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Дания предложила обсудить "Северный поток-2" на общеевропейском уровне

Дания предложила обсудить "Северный поток-2" на общеевропейском уровне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. В Дании предложили вынести обсуждение проекта “Северный поток-2” на общеевропейский уровень. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен во время совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Ларс Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива”, — говорится в сообщении.

Напомним, как заявил на пресс-конференции Владимир Гройсман, Украина надеется на поддержку Дании по противодействию строительству российского газопровода “Северный поток-2”.

Ранее в России заявили, что Дания намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство “Северного потока-2”.

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