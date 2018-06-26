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Данія запропонувала обговорити "Північний потік-2" на загальноєвропейському рівні

Данія запропонувала обговорити "Північний потік-2" на загальноєвропейському рівні

Київ • УНН

 • 11198 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. У Данії запропонували винести обговорення проекту “Північний потік-2” на загальноєвропейський рівень. Відповідну пропозицію озвучив прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен під час спільної прес-конференції з главою українського уряду Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.

“Ларс Люкке Расмуссен запропонував винести обговорення проекту на загальноєвропейський рівень, з метою серйозно і зважено проаналізувати всі ризики і роль України, як транзитера палива”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як заявив на прес-конференції Володимир Гройсман, Україна сподівається на підтримку Данії з протидії будівництву російського газопроводу “Північний потік-2”.

Раніше у Росії заявили, що Данія навмисно затягує видачу дозволу на будівництво “Північного потоку-2”.

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