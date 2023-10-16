Дания отправляет фрегат в восточное Средиземноморье на фоне войны в Израиле

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“Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке сейчас непредсказуема. Поэтому правительство решило переместить фрегат Niels Juel в восточное Средиземноморье. Если ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться и понадобятся дальнейшие усилия по эвакуации, мы теперь ближе и можем реагировать быстрее”, — говорится в заявлении министра обороны Троелса Лунда Поульсена.

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В Минобороны Дании заявили, что фрегат не будет перемещаться на восток от Кипра, который имеет морскую границу с Израилем, пока он находится в составе военно-морских сил НАТО.

Фрегат Niels Juel обычно перемещается в составе “Постоянной морской группы НАТО” в Северной Атлантике.

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