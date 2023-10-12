Данія передасть в Міжнародний фонд підтримки України 147 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Данія вирішила передати до міжнародного фонду підтримки України 1,1 мільярда датських крон (147 млн євро - ред.) для допомоги в розмінуванні та обслуговуванні техніки. Про це повідомили в Forsvarsministereiet з посиланням на слова міністра оборони Данії, пише УНН.
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«Для боротьби України з Росією вкрай важливо, щоб ми продовжували робити внесок як військовими пожертвами, так і іншою допомогою. Україна вимагає як боєприпасів, так і допомоги в обслуговуванні обладнання, яке зношене довготривалою війною. Тому я радий що ми разом з іншими країнами в IFU можемо допомогти українцям, серед іншого, обладнанням для обслуговування систем озброєння на полі бою», – сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.
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Разом з іншими країнами, що стоять за Міжнародним фондом для України (IFU), Данія вирішила надіслати Україні військову допомогу на суму 1,1 мільярда датських крон. Цей внесок сприятиме технічному обслуговуванню української оборонної техніки та обладнанню для розмінування.
У цілому метою фонду є забезпечення безперервної та сталої військової підтримки України шляхом закупівлі військового обладнання з метою безоплатної передачі Україні.
Фонд наразі має у своєму розпорядженні 6,6 мільярдів датських крон. Внесок Данії становить близько 370 мільйонів датських крон.
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