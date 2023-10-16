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Данія відправляє фрегат до східного Середземномор'я на тлі війни в Ізраїлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністерство оборони Данії вирішило відправити фрегат військово-морських сил НАТО до східного Середземномор'я, з метою підготовки до можливої евакуації у разі ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, передає УНН із посиланням на Reuters.

Данія відправляє фрегат до східного Середземномор'я на тлі війни в Ізраїлі

Цитата

“Ситуація з безпекою на Близькому Сході зараз непередбачувана. Тому уряд вирішив перемістити фрегат Niels Juel у східне Середземномор’я. Якщо ситуація на Близькому Сході буде розвиватися і знадобляться подальші зусилля з евакуації, ми тепер ближче і можемо реагувати швидше”, — йдеться у заяві міністра оборони Троелса Лунда Поульсена.

Додамо

У Міноборони Данії заявили, що фрегат не буде переміщуватися на схід від Кіпру, який має морський кордон з Ізраїлем, поки він перебуває у складі військово-морських сил НАТО.

Фрегат Niels Juel зазвичай переміщується у складі “Постійної морської групи НАТО” у Північній Атлантиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данія передасть в Міжнародний фонд підтримки України 147 млн євро

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