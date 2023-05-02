Дания отправит батальон НАТО в Латвию в 2024 году

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"С середины 2024 года Дания предоставит в распоряжение НАТО батальон для обороны стран Балтии, который часть года будет дислоцироваться в Латвии, а остальную часть года - в Дании, где он будет готов к боевым действиям и отправиться в страны Балтии в случае возникновения кризиса", - говорится в сообщении министерства.

Детали

Ожидается, что в составе батальона будет от 700 до 1200 военнослужащих.

"Состав и размер батальона, а также продолжительность конкретного развертывания будут зависеть от потребностей НАТО и его союзников", а также от возможностей развертывания датских сил, говорится в заявлении.

Добавим

Бывшие советские государства на восточном фронте НАТО призвали альянс усилить обороноспособность в регионе.

Дания является частью постоянной миссии НАТО в регионе, получившей название Расширенное передовое присутствие, и в марте прошлого года направила в Эстонию 225 солдат.