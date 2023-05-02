Данія відправить батальйон НАТО до Латвії у 2024 році
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Данія надішле батальйон НАТО до Латвії наступного року, щоб допомогти підтримати прибалтійську державу після вторгнення росії в Україну, повідомило у вівторок міністерство оборони, пише УНН.
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"З середини 2024 року Данія надасть у розпорядження НАТО батальйон для оборони країн Балтії, який частину року дислокуватиметься в Латвії, а решта року - у Данії, де він буде готовим до бойових дій і вирушить до країн Балтії у разі виникнення кризи", - йдеться у повідомленні міністерства.
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Очікується, що у складі батальйону буде від 700 до 1200 військовослужбовців.
"Склад і розмір батальйону, а також тривалість конкретного розгортання залежатимуть від потреб НАТО та його союзників", а також від можливостей розгортання данських сил, йдеться у заяві.
Додамо
Колишні радянські держави на східному фронті НАТО закликали альянс посилити обороноздатність у регіоні.
Данія є частиною постійної місії НАТО в регіоні, що отримала назву Розширена передова присутність, і в березні минулого року направила до Естонії 225 солдатів.