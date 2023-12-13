Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро

Правительство Дании предоставит Украине около одного миллиарда евро (примерно 7,5 миллиарда датских крон) помощи.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на датское общественное телевидение.

Детали

Правительство Дании представит новый пакет помощи Украине в датском парламенте. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами государств Норвегии, Финляндии, Исландии и Швеции. и Швеции.

Стоимость пакета составит около одного миллиарда евро - примерно 7,5 миллиарда датских крон - и будет включать боеприпасы, танки и беспилотники.

Мы находимся на критическом этапе войны, и мы должны гарантировать, что Украина имеет все необходимое для продолжения борьбы. Именно поэтому мы работаем с партнерами и союзниками для долгосрочной безопасности для Украины - заявила Метте Фредериксен.

Напомним

Норвегия выделяет Украине 3 миллиарда норвежских крон (250 миллионов евро или 1,89 миллиарда датских крон - ред). Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

Средства предназначены для поддержания гражданской инфраструктуры в зимний период, функционирования больниц и школ, а также сети электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Норвегия намерена предоставить дополнительное оборудование для украинской противовоздушной обороны.

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