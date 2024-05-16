Дания объявила о пакете помощи Украине, половина из которого - на ПВО

Дания объявила о 18-м пакете помощи Украине на 5,6 миллиарда датских крон (около 750 млн евро), половина из которых идет на противовоздушную оборону. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен после заседания комитета по иностранным делам парламента в четверг, пишет УНН со ссылкой на Politiken.

Детали

"Это достаточно большой пакет, мы сейчас являемся той страной, которая пропорционально оказывает наибольшую военную поддержку Украине", - сказал Расмуссен.

2,4 миллиарда датских крон (около 321 млн евро), как указано, выделено на противовоздушную оборону Украины.

Часть средств, как сообщается, "пойдет на бесплатную передачу будущих украинских мощностей F-16". "Пока неизвестно, когда самолеты будут отправлены в Украину", - отмечает при этом издание.

Пакет, объявленный в четверг, как указано, "среди прочего, включает закупку артиллерийских орудий, гранат и противотанковых мин". Часть средств, как отмечается, "идет на поддержку пожертвований, которые имеют решающее значение для долгосрочного эффекта на поле боя".

По словам министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена, помощь Дании будет ощущаться на поле боя и в украинских компаниях, в которые инвестировано, поскольку оборудование оттуда дешевле и проще в обслуживании.

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"В рамках этого пакета пожертвований мы также выделили еще один миллиард на прямые закупки у украинских предприятий оборонной промышленности", - отметил он.

"Дания будет первой страной, которая сделает это. Мы близки к тому, чтобы создать модель для того, чтобы зайти и закупить оборонное оборудование в Украине", - сказал он.

Очередной пакет помощи подтвердили и на официальном сайте Минобороны Дании.