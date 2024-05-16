Данія оголосила про пакет допомоги Україні, половина з якого - на ППО
Київ • УНН
Данія оголосила про надання Україні пакету допомоги у розмірі 5,6 млрд данських крон (750 млн євро), половина з яких призначена для протиповітряної оборони, включаючи майбутні винищувачі F-16 та підтримку української оборонної промисловості.
Данія оголосила про 18-й пакет допомоги Україні на 5,6 мільярда данських крон (близько 750 млн євро), половина з яких йде на протиповітряну оборону. Про це заявив міністр закордонних справ країни Ларс Люкке Расмуссен після засідання комітету у закордонних справах парламенту в четвер, пише УНН з посиланням на Politiken.
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"Це досить великий пакет, ми зараз є тією країною, яка пропорційно надає найбільшу військову підтримку Україні", - сказав Расмуссен.
2,4 мільярда данських крон (близько 321 млн євро), як вказано, виділено на протиповітряну оборону України.
Частина коштів, як повідомляється, "піде на безплатну передачу майбутніх українських потужностей F-16". "Поки невідомо, коли літаки будуть відправлені в Україну", - зазначає при цьому видання.
Пакет, оголошений у четвер, як вказано, "серед іншого, включає закупівлю артилерійських гармат, гранат та протитанкових мін". Частина коштів, як зазначається, "йде на підтримку пожертв, які мають вирішальне значення для довгострокового ефекту на полі бою".
За словами міністра оборони країни Трольса Лунда Пульсена, допомога Данії відчуватиметься на полі бою і в українських компаніях, в які інвестовано, оскільки обладнання звідти дешевше та простіше в обслуговуванні.
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"У межах цього пакету пожертв ми також виділили ще один мільярд на прямі закупівлі в українських підприємств оборонної промисловості", - зазначив він.
"Данія буде першою країною, яка зробить це. Ми близькі до того, щоб створити модель для того, щоб зайти й закупити оборонне обладнання в Україні", - сказав він.
Черговий пакет допомоги підтвердили і на офіційному сайті Міноборони Данії.