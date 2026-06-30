Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти $690 млн

$44.850.0151.170.04
ukenru
Эксклюзив
30 июня, 14:32 • 10916 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
30 июня, 13:31 • 25971 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
30 июня, 10:42 • 41751 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
30 июня, 10:06 • 39278 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
30 июня, 08:14 • 36187 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
30 июня, 07:42 • 33319 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 30624 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 25485 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 28230 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 33396 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
1.4м/с
65%
752мм
Популярные новости
Взрыв в Монако расследуют как покушение на убийство, а не террористический акт - прокурор30 июня, 11:15 • 7662 просмотра
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 26263 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье30 июня, 11:37 • 14316 просмотра
ВОЗ предупреждает, что нынешняя жара в Европе - это лишь "генеральная репетиция"30 июня, 12:00 • 12681 просмотра
В Киеве задержали бывшего "министра" энергетики оккупированного КрымаPhoto30 июня, 13:16 • 5166 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 26302 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo30 июня, 10:42 • 41752 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 44624 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 53631 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 96168 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Бельгия
Китай
Объединенные Арабские Эмираты
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 28909 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 65397 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 80930 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 92122 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 127976 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти $690 млн

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Правительство Дании объявило о 30-м пакете военной помощи Украине на сумму почти 690 млн долларов. Часть средств пойдет на закупку вооружений у украинского ОПК.

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти $690 млн

Правительство Дании объявило о новом, 30-м пакете военной помощи Украине общей стоимостью около 4,4 млрд датских крон (почти 690 млн долларов). Об этом сообщает Министерство обороны Дании, пишет УНН.

Детали

Новый пакет предусматривает дополнительное финансирование на поставку боеприпасов, вооружения и другого военного оборудования для Сил обороны Украины. Также средства направят на расширение датской программы подготовки украинских военнослужащих.

Дания непоколебимо стоит за Украиной. Борьба Украины за свободу – это также борьба Европы, и мы не можем позволить себе подвести украинцев сейчас, когда это наиболее важно. В то же время мы также должны поучиться у украинцев в отношении укрепления боевой мощи Дании

– заявил министр обороны Дании Еппе Бруус.

Часть средств направят на закупки в украинского ОПК

Из общей суммы пакета около 1,3 млрд датских крон (примерно 200 млн долларов) будет выделено в рамках так называемой "датской модели", которая позволяет финансировать закупку вооружения непосредственно в украинской оборонной промышленности.

Зеленский и министр обороны Дании договорились как можно скорее заключить Drone Deal29.06.26, 23:10 • 4158 просмотров

Как отмечают в Минобороны Дании, это позволяет оперативно обеспечивать Украину беспилотниками, артиллерийскими системами и боеприпасами. Кроме того, отдельное финансирование предусмотрено для закупки боеприпасов для дальнобойной артиллерии.

Сейчас на поле боя наблюдается новая динамика в отношении Украины. Это не означает, что мы можем просто сидеть сложа руки. Напротив, мы должны поддерживать Украину и усиливать давление на россию, чтобы укрепить переговорную позицию Украины

– сказал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

В Министерстве обороны Дании напомнили, что с 2022 года страна предоставила Украине военную помощь на общую сумму около 76,8 млрд датских крон (почти 12 млрд долларов).

Оборона Европы начинается в Украине. Поэтому правительство решительно настроено продолжать поддержку Украины и вместе с союзниками и партнерами работать над тем, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию – сейчас и в будущем

– подчеркнул Еппе Бруус.

Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов - Федоров24.06.26, 20:11 • 6155 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеЭкономикаПолитикаНовости Мира