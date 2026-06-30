Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти $690 млн

Правительство Дании объявило о новом, 30-м пакете военной помощи Украине общей стоимостью около 4,4 млрд датских крон (почти 690 млн долларов). Об этом сообщает Министерство обороны Дании, пишет УНН.

Детали

Новый пакет предусматривает дополнительное финансирование на поставку боеприпасов, вооружения и другого военного оборудования для Сил обороны Украины. Также средства направят на расширение датской программы подготовки украинских военнослужащих.

Дания непоколебимо стоит за Украиной. Борьба Украины за свободу – это также борьба Европы, и мы не можем позволить себе подвести украинцев сейчас, когда это наиболее важно. В то же время мы также должны поучиться у украинцев в отношении укрепления боевой мощи Дании – заявил министр обороны Дании Еппе Бруус.

Часть средств направят на закупки в украинского ОПК

Из общей суммы пакета около 1,3 млрд датских крон (примерно 200 млн долларов) будет выделено в рамках так называемой "датской модели", которая позволяет финансировать закупку вооружения непосредственно в украинской оборонной промышленности.

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Как отмечают в Минобороны Дании, это позволяет оперативно обеспечивать Украину беспилотниками, артиллерийскими системами и боеприпасами. Кроме того, отдельное финансирование предусмотрено для закупки боеприпасов для дальнобойной артиллерии.

Сейчас на поле боя наблюдается новая динамика в отношении Украины. Это не означает, что мы можем просто сидеть сложа руки. Напротив, мы должны поддерживать Украину и усиливать давление на россию, чтобы укрепить переговорную позицию Украины – сказал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

В Министерстве обороны Дании напомнили, что с 2022 года страна предоставила Украине военную помощь на общую сумму около 76,8 млрд датских крон (почти 12 млрд долларов).

Оборона Европы начинается в Украине. Поэтому правительство решительно настроено продолжать поддержку Украины и вместе с союзниками и партнерами работать над тем, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию – сейчас и в будущем – подчеркнул Еппе Бруус.

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