Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов - Федоров
Киев • УНН
Дания передаст Украине дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов после пересмотра формата помощи. Часть боеприпасов уже поступила в Украину.
Дания передаст Украине дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов после пересмотра формата военной помощи в соответствии с актуальными потребностями фронта. Часть боеприпасов уже поступила в Украину. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, Украина продолжает работать с международными партнерами над повышением эффективности военной поддержки и направлением ресурсов на наиболее востребованные направления.
Для нас есть три неизменных приоритета: противовоздушная оборона, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно на этих направлениях концентрируем усилия и работаем над тем, чтобы средства партнеров направлялись максимально эффективно
Он сообщил, что украинская сторона предложила Дании пересмотреть часть уже запланированной помощи и переориентировать ее с короткоствольной артиллерии на дальнобойные решения.
Дания оперативно отреагировала на этот запрос. В результате Силы обороны получат дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов. Часть из них уже прибыла в Украину
Министр подчеркнул, что дальнобойные боеприпасы остаются одним из ключевых запросов украинских военных.
По его словам, в условиях постоянного расширения дроновой kill-zone такие средства поражения позволяют эффективнее уничтожать логистику противника, его командные пункты и другие важные цели, одновременно уменьшая риски для украинских защитников.
Благодарю Данию за доверие, быструю коммуникацию и готовность адаптировать поддержку к реальным потребностям фронта. Именно такие решения позволяют быстро усиливать возможности Сил обороны там, где это нужно больше всего
Федоров также отметил, что по поручению Президента Украины продолжается работа над тем, чтобы каждое решение международных партнеров давало максимальный результат для защиты украинского неба, усиления фронта и уничтожения военного потенциала россии.
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