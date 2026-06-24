Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов - Федоров

$44.880.0351.100.31
ukenru
16:54 • 2328 просмотра
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
16:37 • 5688 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
15:33 • 7082 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
13:39 • 12493 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
12:24 • 22862 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
11:53 • 17778 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 25843 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
24 июня, 10:43 • 19135 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 40158 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
24 июня, 08:15 • 25872 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
43%
748мм
Популярные новости
Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве материPhotoVideo24 июня, 08:28 • 11083 просмотра
Сырский посетил десантников на Александровском направлении и скорректировал планы военныхPhoto24 июня, 08:52 • 5598 просмотра
Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины24 июня, 09:53 • 15298 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto24 июня, 10:29 • 22840 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 12712 просмотра
публикации
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 12995 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto12:24 • 22866 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 25846 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 40160 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 76557 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"17:28 • 762 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 71496 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 74594 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 91138 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 93062 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов - Федоров

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Дания передаст Украине дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов после пересмотра формата помощи. Часть боеприпасов уже поступила в Украину.

Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов - Федоров

Дания передаст Украине дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов после пересмотра формата военной помощи в соответствии с актуальными потребностями фронта. Часть боеприпасов уже поступила в Украину. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, Украина продолжает работать с международными партнерами над повышением эффективности военной поддержки и направлением ресурсов на наиболее востребованные направления.

Для нас есть три неизменных приоритета: противовоздушная оборона, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно на этих направлениях концентрируем усилия и работаем над тем, чтобы средства партнеров направлялись максимально эффективно

- отметил министр.

Он сообщил, что украинская сторона предложила Дании пересмотреть часть уже запланированной помощи и переориентировать ее с короткоствольной артиллерии на дальнобойные решения.

Дания оперативно отреагировала на этот запрос. В результате Силы обороны получат дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов. Часть из них уже прибыла в Украину

- подчеркнул Федоров.

Министр подчеркнул, что дальнобойные боеприпасы остаются одним из ключевых запросов украинских военных.

По его словам, в условиях постоянного расширения дроновой kill-zone такие средства поражения позволяют эффективнее уничтожать логистику противника, его командные пункты и другие важные цели, одновременно уменьшая риски для украинских защитников.

Благодарю Данию за доверие, быструю коммуникацию и готовность адаптировать поддержку к реальным потребностям фронта. Именно такие решения позволяют быстро усиливать возможности Сил обороны там, где это нужно больше всего

- добавил глава Минобороны.

Федоров также отметил, что по поручению Президента Украины продолжается работа над тем, чтобы каждое решение международных партнеров давало максимальный результат для защиты украинского неба, усиления фронта и уничтожения военного потенциала россии.

Минобороны определило сроки и объяснило механизм возвращения военных из СЗЧ в ряды ВСУ21.06.26, 21:54 • 4065 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика