Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов - Федоров

Дания передаст Украине дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов после пересмотра формата военной помощи в соответствии с актуальными потребностями фронта. Часть боеприпасов уже поступила в Украину. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

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По словам Федорова, Украина продолжает работать с международными партнерами над повышением эффективности военной поддержки и направлением ресурсов на наиболее востребованные направления.

Для нас есть три неизменных приоритета: противовоздушная оборона, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно на этих направлениях концентрируем усилия и работаем над тем, чтобы средства партнеров направлялись максимально эффективно - отметил министр.

Он сообщил, что украинская сторона предложила Дании пересмотреть часть уже запланированной помощи и переориентировать ее с короткоствольной артиллерии на дальнобойные решения.

Дания оперативно отреагировала на этот запрос. В результате Силы обороны получат дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов. Часть из них уже прибыла в Украину - подчеркнул Федоров.

Министр подчеркнул, что дальнобойные боеприпасы остаются одним из ключевых запросов украинских военных.

По его словам, в условиях постоянного расширения дроновой kill-zone такие средства поражения позволяют эффективнее уничтожать логистику противника, его командные пункты и другие важные цели, одновременно уменьшая риски для украинских защитников.

Благодарю Данию за доверие, быструю коммуникацию и готовность адаптировать поддержку к реальным потребностям фронта. Именно такие решения позволяют быстро усиливать возможности Сил обороны там, где это нужно больше всего - добавил глава Минобороны.

Федоров также отметил, что по поручению Президента Украины продолжается работа над тем, чтобы каждое решение международных партнеров давало максимальный результат для защиты украинского неба, усиления фронта и уничтожения военного потенциала россии.

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