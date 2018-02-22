Данилюк прокомментировал позицию Украины в рейтинге восприятия коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украине в 2017 году удалось подняться на одну ступень в рейтинге восприятия коррупции. Одним из факторов, которые помогли получить такой результат стало внедрение прозрачной системы автоматического возврата налога на добавленную стоимость. Об этом написал в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.
“Среди мер, которые помогли Украине преодолеть одну ступень — внедрение прозрачной системы автоматического возврата НДС”, — сказал он, комментируя результаты Украины в рейтинге восприятия коррупции (“Индекс восприятия коррупции” (CPI)).
Как уточнил он, среди ключевых задач Министерства финансов, которые помогут улучшить результаты в CPI-2018, создание Службы финансовых расследований и развитие электронных сервисов ГФС.
“Законопроект о СФР разработан и согласован со всеми заинтересованными сторонами. Уже в этом году мы должны сделать все, чтобы вмешательство правоохранительных органов в экономическую деятельность честного бизнеса осталось в прошлом”, - подчеркнул Данилюк.
Относительно развития электронных сервисов ГФС, то, по словам министра финансов, на очереди — перевод в он-лайн 10 основных административных услуг, составляющих до 90% загруженности Центров обслуживания налогоплательщиков (ЦОП).
“Автоматизация процессов является важной составляющей борьбы с коррупцией, ведь минимизирует человеческий фактор и возможности для злоупотреблений. Важно понимать, что само восприятие высокого уровня коррупции в Украине тормозит привлечение инвестиций и развитие нашей экономики”, - подытожил Данилюк.
Напомним, Украина впервые с 2010 года опередила Россию по “Индексу восприятия коррупции” (CPI).