Данилюк прокоментував позицію України у рейтингу сприйняття корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україні у 2017 році вдалося піднятися на одну сходину у рейтингу сприйняття корупції. Одним із факторів, які допомогли отримати такий результат стало впровадження прозорої системи автоматичного повернення податку на додану вартість. Про це написав у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
“Серед заходів, що допомогли Україні подолати одну сходинку — впровадження прозорої системи автоматичного повернення ПДВ”, — сказав він, коментуючи результати України у рейтингу сприйняття корупції (“Індекс сприйняття корупції” (CPI)).
Як уточнив він, серед ключових завдань Міністерства фінансів, які допоможуть поліпшити результати у CPI-2018, створення Служби фінансових розслідувань та розвиток електронних сервісів ДФС.
“Законопроект про СФР розроблено і узгоджено з усіма зацікавленими сторонами. Вже цього року ми маємо зробити все, аби втручання правоохоронних органів в економічну діяльність чесного бізнесу залишилося у минулому”, — наголосив Данилюк.
Щодо розвитку електронних сервісів ДФС, то, за словами міністра фінансів, на черзі — переведення в он-лайн 10 основних адміністративних послуг, що складають до 90% завантаженості Центрів обслуговування платників податків (ЦОП).
“Автоматизація процесів є важливою складовою боротьби з корупцією, адже мінімізує людський фактор та можливості для зловживань. Важливо розуміти, що саме сприйняття високого рівня корупції в Україні гальмує залучення інвестицій та розвиток нашої економіки”, — підсумував Данилюк.
Нагадаємо, Україна вперше з 2010 року випередила Росію за “Індексом сприйняття корупції” (CPI).