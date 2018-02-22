Данилюк прокоментував позицію України у рейтингу сприйняття корупції

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україні у 2017 році вдалося піднятися на одну сходину у рейтингу сприйняття корупції. Одним із факторів, які допомогли отримати такий результат стало впровадження прозорої системи автоматичного повернення податку на додану вартість. Про це написав у Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.