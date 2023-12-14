Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  108423 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  109278 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  110857 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  108980 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  113977 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  113560 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  113715 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  101489 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  135683 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147873 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  137022 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127270 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122752 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122578 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  124052 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  122145 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  118719 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  112167 просмотра
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

  •  101936 просмотра
В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

  •  100187 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
danilov-obyasnil-aktivizatsiyu-popitok-rossiyan-atakovat-stolitsu

Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 14:17  •  22483 просмотра

Read in English

Данилов утверждает, что россия усиливает атаки на Киев накануне важных дат, включая президентские выборы в рф, чтобы продемонстрировать "достижения" военного времени.

Перед президентскими выборами в россии владимир путин захочет показать "достижения" рф в войне в Украине. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу Украины. Об этом он сказал в интервью la Repubblica, пишет итальянское Zazoom, сообщает УНН

Детали 

По мнению Данилова есть объяснение, почему россияне возобновили атаки на Киев, чего не происходило в течение некоторого времени. 

"Потому что россия живет юбилеями и датами. И когда они нападают на столицу, они думают, что могут этим похвастаться. Есть несколько дат, к которым россияне будут пытаться получить какие-то трофеи. Одной из них будет 10-я годовщина захвата Крыма в феврале. Путин захочет быть там, и сначала он должен будет убедиться, что ситуация спокойная. Он усилит давление на фронте, в Купянске, в Авдеевке, в Марьинке. А потом будет 17 марта, президентские выборы. И там он тоже захочет показать достижения", - сказал секретарь СНБО. 

По его словам,  для Украины "очень тяжелое время" в контексте поддержки западными государствами. 

"Это очень трудное время для нас. Но не по тем причинам, о которых вы думаете. На Западе идет огромная медиа-кампания о том, что мы проигрываем, а в россии все будет хорошо. путину удается скрыть с помощью систематической дезинформации огромную правду", - указал Данилов. 

"Для Украины сейчас тяжелое время, но мы не сдадимся. Никогда", - подчеркнул Данилов.

Напомним 

В результате ракетного удара рф по Киеву в ночь на 13 декабря 53 человека получили ранения. Был нанесен значительный ущерб инфраструктуре, включая больницу, многоквартирный жилой дом и водопроводную сеть. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Данілов пояснив активізацію спроб росіян атакувати столицю
Danilov explains intensification of Russian attempts to attack the capital
Новости по теме

Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу

Данилов утверждает, что россия усиливает атаки на Киев накануне важных дат, включая президентские выборы в рф, чтобы продемонстрировать "достижения" военного времени.

Политика •   •  22483 просмотра
Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу

Суд отменил закрытие первого эпизода дела "Роттердам+"

Апелляционная жалоба рассмотрена в рамках дела о возможном злоупотреблении должностными лицами при введении и действии так называемой формулы "Роттердам+".

Криминал и ЧП •   •  16308 просмотра
Суд отменил закрытие первого эпизода дела "Роттердам+"

Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля

Кто именно представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.

Политика •   •  19049 просмотра
Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля

Премьер Нидерландов Рютте считает, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и многое еще возможно

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассматривает позицию Венгрии как "отправную позицию".

Политика •   •  20703 просмотра
Премьер Нидерландов Рютте считает, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и многое еще возможно

Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине

За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.

Общество •   •  20363 просмотра
Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете курсом на запад

Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской ракете.

Война •   •  22156 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете курсом на запад

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы после ракетных пусков, зафиксированных украинскими Воздушными силами, причем одна ракета была выпущена в сторону города.

Война •   •  37337 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы: взлетел российский МиГ-31К.

Война •   •  32301 просмотра
По всей Украине третий раз за день ракетная угроза на фоне поднятия в россии МиГ-31К

Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов

Украинский фехтовальщик и солдат Федор Епифанов погиб, защищая Украину от российского вторжения. Он был выдающимся спортсменом, членом национальной сборной и мастером спорта.

Война •   •  30747 просмотра
Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов

Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский поддерживает сохранение эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты польских фермеров и ищет совместные рыночные решения с ЕС.

Политика •   •  27570 просмотра
Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно