Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу
Киев • УНН
Данилов утверждает, что россия усиливает атаки на Киев накануне важных дат, включая президентские выборы в рф, чтобы продемонстрировать "достижения" военного времени.
Перед президентскими выборами в россии владимир путин захочет показать "достижения" рф в войне в Украине. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу Украины. Об этом он сказал в интервью la Repubblica, пишет итальянское Zazoom, сообщает УНН.
Детали
По мнению Данилова есть объяснение, почему россияне возобновили атаки на Киев, чего не происходило в течение некоторого времени.
"Потому что россия живет юбилеями и датами. И когда они нападают на столицу, они думают, что могут этим похвастаться. Есть несколько дат, к которым россияне будут пытаться получить какие-то трофеи. Одной из них будет 10-я годовщина захвата Крыма в феврале. Путин захочет быть там, и сначала он должен будет убедиться, что ситуация спокойная. Он усилит давление на фронте, в Купянске, в Авдеевке, в Марьинке. А потом будет 17 марта, президентские выборы. И там он тоже захочет показать достижения", - сказал секретарь СНБО.
По его словам, для Украины "очень тяжелое время" в контексте поддержки западными государствами.
"Это очень трудное время для нас. Но не по тем причинам, о которых вы думаете. На Западе идет огромная медиа-кампания о том, что мы проигрываем, а в россии все будет хорошо. путину удается скрыть с помощью систематической дезинформации огромную правду", - указал Данилов.
"Для Украины сейчас тяжелое время, но мы не сдадимся. Никогда", - подчеркнул Данилов.
Напомним
В результате ракетного удара рф по Киеву в ночь на 13 декабря 53 человека получили ранения. Был нанесен значительный ущерб инфраструктуре, включая больницу, многоквартирный жилой дом и водопроводную сеть.
Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу
Данилов утверждает, что россия усиливает атаки на Киев накануне важных дат, включая президентские выборы в рф, чтобы продемонстрировать "достижения" военного времени.
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