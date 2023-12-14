Перед президентскими выборами в россии владимир путин захочет показать "достижения" рф в войне в Украине. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу Украины. Об этом он сказал в интервью la Repubblica, пишет итальянское Zazoom, сообщает УНН.

Детали

По мнению Данилова есть объяснение, почему россияне возобновили атаки на Киев, чего не происходило в течение некоторого времени.

"Потому что россия живет юбилеями и датами. И когда они нападают на столицу, они думают, что могут этим похвастаться. Есть несколько дат, к которым россияне будут пытаться получить какие-то трофеи. Одной из них будет 10-я годовщина захвата Крыма в феврале. Путин захочет быть там, и сначала он должен будет убедиться, что ситуация спокойная. Он усилит давление на фронте, в Купянске, в Авдеевке, в Марьинке. А потом будет 17 марта, президентские выборы. И там он тоже захочет показать достижения", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, для Украины "очень тяжелое время" в контексте поддержки западными государствами.

"Это очень трудное время для нас. Но не по тем причинам, о которых вы думаете. На Западе идет огромная медиа-кампания о том, что мы проигрываем, а в россии все будет хорошо. путину удается скрыть с помощью систематической дезинформации огромную правду", - указал Данилов.

"Для Украины сейчас тяжелое время, но мы не сдадимся. Никогда", - подчеркнул Данилов.

Напомним

В результате ракетного удара рф по Киеву в ночь на 13 декабря 53 человека получили ранения. Был нанесен значительный ущерб инфраструктуре, включая больницу, многоквартирный жилой дом и водопроводную сеть.