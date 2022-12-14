Даниил Проломов стал победителем Чемпионата Украины по кикбоксингу в категории лоу-кик

Детали

Проломов, являющийся тренером фитнес-центра RedBarbell Gym, провел бой в проф-любительском поединке и стал первым на пьедестале в категории лоу-кик (взрослые, 57 кг).

Чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди взрослых, юниоров и юношей прошел в столице. Участие в соревнованиях приняли 545 спортсменов из 23 областей. Судейскую бригаду возглавил лучший судья в ринге чемпионата Европы по кикбоксингу среди взрослых 2022 года Юрий Зубов.