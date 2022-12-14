Данило Проломов став переможцем Чемпіонату України з кікбоксингу у категорії лоу-кік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Кікбоксер Данило Проломов став переможцем Чемпіонату України серед дорослих, юнаків та юніорів з кікбоксингу WAKO 2022, який відбувся у Києві, передає УНН.
Деталі
Проломов, який є тренером фітнес-центру RedBarbell Gym, провів бій у проф-аматорському поєдинку та став першим на п‘єдесталі у розділі лоу-кік (дорослі, 57 кг).
Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед дорослих, юніорів та юнаків відбувся у столиці. Участь у змаганнях взяли 545 спортсменів із 23 областей. Суддівську бригаду очолив кращий суддя у ринзі чемпіонату Європи з кікбоксингу серед дорослих 2022 року Юрій Зубов.