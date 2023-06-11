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"Продолжение следует ": Маляр выложила видео с молчаливым Будановым

Киев • УНН

 • 675115 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Заместитель главы Минобороны Анна Маляр выложила интригующее видео с главой ГУР Кириллом Будановым, где тот загадочно молчит. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Маляр в Telegram.

"Продолжение следует ": Маляр выложила видео с молчаливым Будановым

Детали

Сегодня в сети появилось новое видео с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Его выложила в своем телеграмм-канале заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Маляр поделилась видео с надписью “Далі Буде” в котором фигурирует молчаливый Кирилл Буданов.

Напомним

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины предупреждало, что россия подготовила новую информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства.

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