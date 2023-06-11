"Продолжение следует ": Маляр выложила видео с молчаливым Будановым

Детали

Сегодня в сети появилось новое видео с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Его выложила в своем телеграмм-канале заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Маляр поделилась видео с надписью “Далі Буде” в котором фигурирует молчаливый Кирилл Буданов.

Напомним

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины предупреждало, что россия подготовила новую информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства.