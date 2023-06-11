“Далі Буде”: Маляр виклала відео з мовчазним Будановим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр виклала інтригуюче відео з главою ГУР Кирилом Будановим, де той загадково мовчить. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Маляр у Telegram.
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Сьогодні у мережі з'явилось нове відео з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Його виклала у своєму телеграм-каналі заступник очільника Міноборони Ганна Маляр.
Маляр поділилась відео з написом “Далі Буде” в якому фігурує мовчазни Кирило Буданов.
Нагадаємо
Раніше головне управління розвідки міністерства оборони України попереджало, що росія підготувала нову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва.