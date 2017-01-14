Крыша в многоквартирном жилом доме обвалилась в Днепропетровской области

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что разошлись конструктивные элементы крыши, разрушены два фронтона, два дымохода. Также в результате расхождения конструктивных элементов крыши произошло смещение от вертикальной оси наружной стены в квартире № 12, из-за чего образовалась трещина длиной около 2 м и шириной примерно 2 см.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, на черкасской набережной произошел обвал грунта.