Дах у багатоквартирному житловому будинку обвалився на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 14 січня. УНН. У Кам'янському по вул.Механізаторів у двохповерховому житловому будинку на 12 квартир (35 мешканців) сталося руйнування даху, поінформували УНН-Центр у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що саморозійшлися конструктивні елементи даху, зруйновано два фронтона, два димоходи. Також внаслідок розходження конструктивних елементів даху сталося зміщення від вертикальної осі наружної стіни у квартирі № 12, через що утворилась тріщина довжиною приблизно 2 м й шириною приблизно 2 см.
Загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, на черкаській набережній стався обвал ґрунту.