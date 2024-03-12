"Дайте нам оружие, и мы сделаем свою работу": посол Украины призвал передать Киеву ракеты TAURUS

Крылатые ракеты TAURUS могут помочь Силам обороны ликвидировать российские склады боеприпасов и пути снабжения. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Посол подчеркнул, что Германия уже сделала значительный вклад в поддержку Украины оружием. В то же время для Украины важна каждая возможность усилить войска.

Системы оружия большой дальности (ракеты TAURUS -ред.) помогут нам поразить российские склады боеприпасов и пути снабжения. Именно поэтому такие системы вооружений так важны. Каждая система вооружения может помочь нам выиграть войну. Однако одна система не может решить проблему - пояснил дипломат.

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Он также отверг беспокойство Берлина, что Германия может стать участником войны, поставляя оружие. Макеев подчеркнул, что Украина "никогда не хотела, чтобы немецкие солдаты находились в Украине или чтобы Германия стала участником войны".

Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы сделаем свою работу - заявил посол Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна настроена тесно сотрудничать с немецкими партнерами, чтобы помочь в поставках Украине ракет TAURUS.