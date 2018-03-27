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Дабл-дабл Михайлюка помог "Канзаса" пробиться в Финал четырех NCAA

Дабл-дабл Михайлюка помог "Канзаса" пробиться в Финал четырех NCAA

Киев  •  УНН

 • 7990 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Воспитанник “Черкаських Мавп” и свингмен “Канзас Джейхокс” стал одним из героев поединка с “Дюком” и вывел свой коллектив в Финал четырех “Мартовского безумия” NCAA, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Михайлюк не стал самым результативным в победном матче (85:81 после овертайма), однако переоценить вклад украинском в эту победу чрезвычайно трудно. Именно наш земляк за 20 секунд до конца основного времени, при дефиците в три очка, реализовав важный трехочковый бросок которым и перевел игру в овертайм.

Также черкащанин сверхпроизводительные отработал в защите, ведь именно Михайлюку удалось удачно закрыть потенциального второго номера драфта 2018 — Марвина Багли.

Всего в матче против “Блу Девилз” украинец сделал свой первый за четыре года дабл-дабл в форме “Джейхокс” — 11 очков, 10 подборов, 5 ассистов, 1 перехват и 1 блок-шот.

Заметим, что украинец сумел вписать свое имя в историю “Канзаса” как лучший снайпер в одном сезоне в истории программы, ведь еще до этой игры черкащанин реализовал 111 трехочковых за сезон и делил первое место с Терри Брауном, однако уже на первых минутах матча против “Дюку” Святослав реализовал точный дальний и стал рекордсменом “Канзаса”.

Примечательно, что предыдущие два года Михайлюк с “Канзас” заканчивал выступления в рамках “топ-8” “Мартовского безумия”.

Кроме того добавим, полуфинальный матч “Мартовского безумия” команда Белая Селф сыграют 1 апреля против своего прошлогоднего обидчика в 1/4 финала — “Виллановы”. Игра состоится в Сан-Антонио на арене “Аламодом”.

Украинские Национальные Новости

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