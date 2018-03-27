Дабл-дабл Михайлюка допоміг "Канзасу" пробитися в Фінал чотирьох NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Вихованець “Черкаських Мавп” та свінгмен “Канзас Джейхокс” став одним із героїв поєдинку з “Дюком” та вивів свій колектив до Фіналу чотирьох “Березневого шаленства” NCAA, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Михайлюк не став найрезультативнішим у переможному матчі (85:81 після овертайму), проте переоцінити вклад українця в цю звитягу надзвичайно важко. Саме наш земляк за 20 секунд до завершення основного часу, при дефіциті в три очки, реалізував важливий триочковий кидок яким і перевів гру у овертайм.
Також черкасець надпродуктивно відпрацював у захисті, адже саме Михайлюку вдалося вдало закрити потенційного другого номеру драфту 2018 — Марвіна Баглі.
Загалом у матчі проти “Блу Девілз” українець зробив свій перший за чотири роки дабл-дабл у формі “Джейхокс” — 11 очок, 10 підбирань, 5 асистів, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
Зауважимо, що українець зумів вписати своє ім’я в історію “Канзасу” як кращий снайпер в одному сезоні за історію програми, адже ще до цієї гри черкасець реалізував 111 триочкових за сезон та ділив перше місце з Террі Брауном, проте вже на перших хвилинах матчу проти “Дюку” Святослав реалізував влучний дальній та став рекордсменом “Канзасу”.
Примітно, що попередні два роки Михайлюк з “Канзасом” закінчував виступи в рамках “топ-8” “Березневого шаленства”.
Крім того додамо, півфінальний матч “Березневого шаленства” команда Біла Селфа зіграє 1 квітня проти свого минулорічного кривдника у 1/4 фіналу — “Вілланови”. Гра відбудеться у Сан-Антоніо на арені “Аламодом”.