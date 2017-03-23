Д.Вороненкова охранял сотрудник украинской спецслужбы - Ю.Луценко

"Погибший, господин Д.Вороненков действительно находился под охраной одной из спецслужб Украины", - сообщил Ю.Луценко.

Он также отметил, что человек, который был ранен сегодня и который смог произвести выстрелы в ответ киллеру является действующим сотрудником одной из спецслужб Украины.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.