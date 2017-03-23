Д.Вороненкова охранял сотрудник украинской спецслужбы - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Убитый сегодня экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова находился под охраной одной из украинских спецслужб. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Погибший, господин Д.Вороненков действительно находился под охраной одной из спецслужб Украины", - сообщил Ю.Луценко.
Он также отметил, что человек, который был ранен сегодня и который смог произвести выстрелы в ответ киллеру является действующим сотрудником одной из спецслужб Украины.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.