Д.Вороненкова охороняв співробітник української спецслужби - Ю.Луценко (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Вбитий сьогодні екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова знаходився під охороною однієї з українських спецслужб. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Загиблий, пан Д.Вороненков дійсно знаходився під охороною однієї із спецслужб України”, — повідомив Ю.Луценко.

Він також наголосив, що людина, яка була поранена сьогодні і яка змогла нанести постріли у відповідь кілеру є діючим працівником однієї із спецслужб України.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

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