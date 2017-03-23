Д.Вороненкова охороняв співробітник української спецслужби - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вбитий сьогодні екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова знаходився під охороною однієї з українських спецслужб. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Загиблий, пан Д.Вороненков дійсно знаходився під охороною однієї із спецслужб України”, — повідомив Ю.Луценко.
Він також наголосив, що людина, яка була поранена сьогодні і яка змогла нанести постріли у відповідь кілеру є діючим працівником однієї із спецслужб України.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.