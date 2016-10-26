Д.Туск: ЕС договорился сохранить единство несмотря на сеяние "раздора" Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявляет, что лидеры стран ЕС договорились сохранить единство перед нарастающей агрессивностью России, систематическими нарушениями международных договоренностей и вмешательством в политические процессы ЕС и других государств, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Подводя итоги прошедшего на прошлой неделе саммита ЕС, Д.Туск назвал единство самым большим рычагом в отношениях с Россией.
"Рост напряженности в отношениях с Россией не является нашей целью. Мы просто реагируем на шаги, которые делает Россия, которая со значительной энергией сконцентрирована на сеянии раздора в ЕС. Нашей целью на длительную перспективу остается нахождение способа сосуществования. Это означает соблюдение наших ценностей и интересов, одновременно с открытыми дверями для диалога. Мы договорились, что наше единство в отношении России является нашей самой большой силой. Поэтому мы будем оставаться объединенными ", - заявил Д.Туск.
Председатель Европейского совета заявил, что "российская кампания дезинформации в ряде государств ЕС, кибератаки, вмешательство в политические процессы ЕС, нарушение воздушного пространства и поддержание конфликта в Украине" заставляет содружество реагировать соответственно.
Кроме того, отметил Д.Туск, "тревожные вопросы" по России вызвали также результаты расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17.
"Поэтому, в целом, мы сделали трезвую оценку всей реальности, без иллюзий", - сказал он.
20 октября на заседании Европейского совета в Брюсселе лидерам ЕС не удалось договориться относительно твердого совместного заявления, которое бы дало четкий сигнал Москве о возможности применения к ней санкций за действия в Сирии.