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Д.Туск: ЕС договорился сохранить единство несмотря на сеяние "раздора" Россией

Д.Туск: ЕС договорился сохранить единство несмотря на сеяние "раздора" Россией

Киев • УНН

 • 8291 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявляет, что лидеры стран ЕС договорились сохранить единство перед нарастающей агрессивностью России, систематическими нарушениями международных договоренностей и вмешательством в политические процессы ЕС и других государств, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

Подводя итоги прошедшего на прошлой неделе саммита ЕС, Д.Туск назвал единство самым большим рычагом в отношениях с Россией.

"Рост напряженности в отношениях с Россией не является нашей целью. Мы просто реагируем на шаги, которые делает Россия, которая со значительной энергией сконцентрирована на сеянии раздора в ЕС. Нашей целью на длительную перспективу остается нахождение способа сосуществования. Это означает соблюдение наших ценностей и интересов, одновременно с открытыми дверями для диалога. Мы договорились, что наше единство в отношении России является нашей самой большой силой. Поэтому мы будем оставаться объединенными ", - заявил Д.Туск.

Председатель Европейского совета заявил, что "российская кампания дезинформации в ряде государств ЕС, кибератаки, вмешательство в политические процессы ЕС, нарушение воздушного пространства и поддержание конфликта в Украине" заставляет содружество реагировать соответственно.

Кроме того, отметил Д.Туск, "тревожные вопросы" по России вызвали также результаты расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17.

"Поэтому, в целом, мы сделали трезвую оценку всей реальности, без иллюзий", - сказал он.

20 октября на заседании Европейского совета в Брюсселе лидерам ЕС не удалось договориться относительно твердого совместного заявления, которое бы дало четкий сигнал Москве о возможности применения к ней санкций за действия в Сирии.

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