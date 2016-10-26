Д.Туск: ЄС домовився зберегти єдність попри сіяння "розбрату" Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск заявляє, що лідери країн ЄС домовилися зберегти єдність перед наростаючою агресивністю Росії, систематичними порушеннями міжнародних домовленостей і втручанням у політичні процеси ЄС й інших держав, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Підводячи підсумки минулотижневого саміту ЄС, Д.Туск назвав єдність найбільшим важелем у відносинах із Росією.
“Зростання напруження у відносинах з Росією не є нашою метою. Ми просто реагуємо на кроки, які робить Росія, яка зі значною енергією сконцентрована на сіянні розбрату в ЄС. Нашою метою на довшу перспективу залишається знаходження способу співіснування. Це означає дотримання наших цінностей та інтересів, водночас із відкритими дверима для діалогу. Ми домовилися, що наша єдність щодо Росії є нашою найбільшою силою. Тож ми залишатимося об’єднаними”, - заявив Д.Туск.
Голова Європейської ради заявив, що “російська кампанія дезінформації в низці держав ЄС, кібератаки, втручання у політичні процеси ЄС, порушення повітряного простору і підтримування конфлікту в Україні” примушує співдружність реагувати відповідно.
Крім того, зазначив Д.Туск, “тривожні питання” щодо Росії викликали також результати розслідування авіакатастрофи літака рейсу MH17.
“Тому, в цілому, ми зробили тверезу оцінку всієї реальності, без жодних ілюзій”, - сказав він.
20 жовтня на засіданні Європейської ради у Брюсселі лідерам ЄС не вдалося домовитися щодо твердої спільної заяви, яка б дала чіткий сигнал Москві про ймовірність застосування до неї санкцій через дії у Сирії.