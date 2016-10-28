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Д.Туск - П.Порошенко: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС должно продолжать действовать

Д.Туск - П.Порошенко: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС должно продолжать действовать

Киев • УНН

 • 7504 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск в разговоре с Президентом Петром Порошенко заявил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС должно продолжать действовать, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Глава Украинского государства и глава Европейского Совета обменялись мнениями о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. При этом Дональд Туск выразил полную поддержку Украине и отметил, что соглашение должно продолжать действовать", - говорится в сообщении.

Напомним, Д.Туск заявил, что Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима и сейчас ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры относительно этого.

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