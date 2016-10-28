Д.Туск - П.Порошенко: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС должно продолжать действовать

"Глава Украинского государства и глава Европейского Совета обменялись мнениями о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. При этом Дональд Туск выразил полную поддержку Украине и отметил, что соглашение должно продолжать действовать", - говорится в сообщении.

Напомним, Д.Туск заявил, что Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима и сейчас ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры относительно этого.