Д.Туск - П.Порошенко: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС должно продолжать действовать
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск в разговоре с Президентом Петром Порошенко заявил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС должно продолжать действовать, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Глава Украинского государства и глава Европейского Совета обменялись мнениями о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. При этом Дональд Туск выразил полную поддержку Украине и отметил, что соглашение должно продолжать действовать", - говорится в сообщении.
Напомним, Д.Туск заявил, что Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима и сейчас ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры относительно этого.