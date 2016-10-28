Д.Туск - П.Порошенку: Угода про асоціацію Україна-ЄС має продовжувати діяти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск у розмові з Президентом Петром Порошенком заявив, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС має продовжувати діяти, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Глава Української держави та очільник Європейської Ради обмінялися думками щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. При цьому Дональд Туск висловив повну підтримку України та відзначив, що Угода має продовжувати діяти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Д.Туск заявив, що Україна виконала всі необхідні критерії для запровадження безвізового режиму і наразі ЄС має завершити певні внутрішні процедури щодо цього.