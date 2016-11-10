Д.Трамп заявил, что возьмется за вопросы иммиграции и здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил после встречи со спикером палаты представителей Полом Райаном, что намерен оперативно взяться за вопросы, связанные с иммиграцией и здравоохранением, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Д.Трамп в четверг прибыл из Нью-Йорка, где находился его предвыборный штаб, в Вашингтон для встречи с президентом США Бараком Обамой и спикером палаты представителей.
По итогам встречи с Райаном, на которой они должны были определить направления будущей политики, Д.Трамп повторил свои предвыборные обещания снизить налоги.
Новоизбранный вице-президент от республиканцев Майк Пенс в четверг также провел встречу с действующим вице-президентом США Джо Байденом.