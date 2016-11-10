Д.Трамп заявив, що візьметься за питання імміграції та охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив після зустрічі зі спікером палати представників Полом Райаном, що має намір оперативно взятися за питання, пов'язані з імміграцією і охороною здоров'я, передає УНН із посиланням на Reuters.
Д.Трамп в четвер прибув із Нью-Йорка, де був розташований його передвиборний штаб, до Вашингтона для зустрічі з президентом США Бараком Обамою і спікером палати представників.
За підсумками зустрічі з Райаном, на якій вони повинні були визначити напрямки майбутньої політики, Д.Трамп знову повторив свої передвиборні обіцянки знизити податки.
Новобраний віце-президент від республіканців Майк Пенс в четвер також провів зустріч з діючим віце-президентом США Джо Байденом.