Д.Трамп заявил, что дети нелегальных иммигрантов могут не опасаться депортации

"Они не должны беспокоиться", - сказал он, имея в виду детей нелегальных иммигрантов, которых незаконным образом привезли в страну их родители.

В частности, он добавил, что у него "большое сердце", и он "позаботится о всех".

Д.Трамп также отметил, что "в течение ближайших четырех недель" обнародует свой план иммиграционной реформы.

Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа работает над указом, который предусматривает приостановление на 120 дней приема беженцев в США, запрет на въезд беженцев из Сирии и создание в Сирии и других странах региона зон безопасности для перемещенных гражданских лиц.