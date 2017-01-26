Д.Трамп заявив, що діти нелегальних іммігрантів можуть не побоюватися депортації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Діти іммігрантів, що нелегально потрапили на територію Сполучених Штатів, можуть не боятися, що їх депортують. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телекомпанії ABC, передає УНН.
“Вони не повинні турбуватися”, — сказав він, маючи на увазі дітей нелегальних іммігрантів, яких незаконним чином привезли в країну їх батьки.
Зокрема, він додав, що у нього “велике серце”, і він “подбає про усіх”.
Д.Трамп також зазначив, що “протягом найближчих чотирьох тижнів” оприлюднить свій план імміграційної реформи.
Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в’їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.