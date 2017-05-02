Д.Трамп заявил о том, что не против встречи с лидером КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не против встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Если для меня было бы уместным встретиться с ним, то я абсолютно, я буду иметь честь”, — сказал Д.Трамп.
“Большинство людей никогда не скажут этого, но я вам говорю, при правильных обстоятельствах я бы с ним встретился”, — добавил он.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в интервью программе Face The Nation телеканала CBS News заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын показал , что сообразительный, поскольку смог захватить власть в стране.