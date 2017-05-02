Д.Трамп заявив про те, що не проти зустрічі з лідером КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про те, що він не проти зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Якщо для мене було би доречним зустрітися з ним, то я абсолютно, я буду вшанований”, — сказав Д.Трамп.
“Більшість людей ніколи не скажуть цього, але я вам кажу, за правильних обставин я би з ним зустрівся”, — додав він.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю програмі Face The Nation телеканалу CBS News заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин показав, що кмітливий, оскільки зміг захопити владу в країні.