Д.Трамп запросил в Конгресса больше 5 млрд долларов на увеличение оборонного бюджета

В своем обращении Трамп запросил 4 млрд долларов для поддержки неотложных мероприятий в области противоракетной обороны с целью противодействия угрозе со стороны КНДР, а также 1,2 млрд долларов для поддержки стратегии "моей администрации в Южной Азии".

Трамп уточнил, что дополнительное финансирование необходимо для увеличения американского военного контингента в Афганистане на 3,5 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Афганистан получил первую партию американских вертолетов Black Hawk

Кроме этого американский лидер пригласил еще 700 млн долларов на ремонт кораблей ВМС США "Джон Маккейн" и "Фитцжеральд".

Напомним, США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения у берегов Республики Корея.