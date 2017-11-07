Д.Трамп запросил в Конгресса больше 5 млрд долларов на увеличение оборонного бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп обратился в нижнюю палату Конгресса страны с письмом, в котором попросил увеличить расходы оборонного бюджета страны на будущий год в связи с ситуациями в отношении КНДР и в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.
В своем обращении Трамп запросил 4 млрд долларов для поддержки неотложных мероприятий в области противоракетной обороны с целью противодействия угрозе со стороны КНДР, а также 1,2 млрд долларов для поддержки стратегии "моей администрации в Южной Азии".
Трамп уточнил, что дополнительное финансирование необходимо для увеличения американского военного контингента в Афганистане на 3,5 тыс. человек.
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Кроме этого американский лидер пригласил еще 700 млн долларов на ремонт кораблей ВМС США "Джон Маккейн" и "Фитцжеральд".
Напомним, США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения у берегов Республики Корея.