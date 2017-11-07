Д.Трамп запросив в Конгресу більше 5 млрд доларів на збільшення оборонного бюджету

У своєму зверненні Трамп запросив 4 млрд доларів для підтримки невідкладних заходів в області протиракетної оборони з метою протидії загрозі з боку КНДР, а також 1,2 млрд доларів для підтримки стратегії "моєї адміністрації в Південній Азії".

Трамп уточнив, що додаткове фінансування необхідне для збільшення американського військового контингенту в Афганістані на 3,5 тис. осіб.

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Крім цього американський лідер запросив ще 700 млн доларів на ремонт кораблів ВМС США "Джон Маккейн" і "Фітцжеральд".

Нагадаємо, США, Південна Корея і Австралія розпочали в понеділок спільні військово-морські навчання біля берегів Республіки Корея.