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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп с женой прибыл в Белый дом

Д.Трамп с женой прибыл в Белый дом

Киев • УНН

 • 16972 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Парад, посвященный инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа завершился. Новый американский лидер со своей семьей прибыл в Белый дом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Бронированный лимузин Д.Трампа сначала остановился у здания американского Минфина, расположенного по соседству с официальной резиденцией главы государства. Дональд и Мелания Трамп прошли пешком небольшой отрезок пути, чтобы поздравить присутствующих. Затем кортеж подъехал к самому Белому дому.

Достигнув резиденции, новый президент США и его семья переместились на специально возведенную трибуну, защищенную пуленепробиваемыми стеклами, откуда поздравили участников парада. Глава государства пробудет в Белом доме недолго - дальше у него запланированы праздничные балы.

 

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