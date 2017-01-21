Д.Трамп с женой прибыл в Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Парад, посвященный инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа завершился. Новый американский лидер со своей семьей прибыл в Белый дом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Бронированный лимузин Д.Трампа сначала остановился у здания американского Минфина, расположенного по соседству с официальной резиденцией главы государства. Дональд и Мелания Трамп прошли пешком небольшой отрезок пути, чтобы поздравить присутствующих. Затем кортеж подъехал к самому Белому дому.
Достигнув резиденции, новый президент США и его семья переместились на специально возведенную трибуну, защищенную пуленепробиваемыми стеклами, откуда поздравили участников парада. Глава государства пробудет в Белом доме недолго - дальше у него запланированы праздничные балы.