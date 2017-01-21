Д.Трамп з дружиною прибув у Білий дім

Броньований лімузин Д.Трампа спочатку зупинився біля будівлі американського Мінфіну, розташованого по сусідству з офіційною резиденцією глави держави. Дональд і Меланія Трамп пройшли пішки невеликий відрізок шляху, щоб привітати присутніх. Потім кортеж під’їхав до самого Білого дому.

Досягнувши резиденції, новий президент США і його сім’я перемістилися на спеціально зведену трибуну, захищену куленепробивним склом, звідки привітали учасників параду. Глава держави пробуде в Білому домі недовго — далі у нього заплановані святкові бали.