Д.Трамп з дружиною прибув у Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Парад, присвячений інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа завершився. Новий американський лідер зі своєю сім'єю прибув в Білий дім, передає УНН з посиланням на Reuters.
Броньований лімузин Д.Трампа спочатку зупинився біля будівлі американського Мінфіну, розташованого по сусідству з офіційною резиденцією глави держави. Дональд і Меланія Трамп пройшли пішки невеликий відрізок шляху, щоб привітати присутніх. Потім кортеж під’їхав до самого Білого дому.
Досягнувши резиденції, новий президент США і його сім’я перемістилися на спеціально зведену трибуну, захищену куленепробивним склом, звідки привітали учасників параду. Глава держави пробуде в Білому домі недовго — далі у нього заплановані святкові бали.