Д.Трамп урезал финансирование "городов-убежищ" для мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает политику в отношении так называемых "городов-убежищ", передает УНН со ссылкой на Euronews.
Вашингтон хочет лишить финансирования те населенные пункты, которые отказываются сотрудничать с федеральной властью по задержанию и депортации нелегалов, речь идет о недополучении сотен миллионов долларов субсидий.
Сообщается, городские руководители заявляют, что при необходимости обжалуют действия Вашингтона в суде.
"Я только что разговаривал с мэрами другими городов, которые звонили со всех сторон. Каждый день мы сотрудничаем с представителями федеральных правоохранительных органов для того, чтобы сделать улицы наших городов безопасными. Кто-то нарисовал карикатуру, обвиняя нас в том, что мы приглашаем иностранных преступников в американские города. Но это не имеет ничего общего с правдой, с тем, что отстаивает наша полиция и с тем, что отстаиваю я как мэр", - подчеркнул глава Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.
Термин "город-убежище" впервые появился в 1980-х годах, когда Лос-Анджелес запретил допрашивать задержанных с целью выяснения их миграционного статуса.
Сейчас в США существуют более сотни таких территорий, к которым относятся и крупнейшие города - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтл, Бостон.
Как сообщал УНН, Д.Трамп планирует приостановить прием беженцев в США.