Д.Трамп урізав фінансування “міст-притулків” для мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ, який ужорсточує політику щодо так званих “міст-притулків”, передає УНН з посиланням на Euronews.
Вашингтон хоче позбавити фінансування ті населені пункти, які відмовляються співпрацювати з федеральною владою щодо затримання і депортації нелегалів, йдеться про недоотримання сотень мільйонів доларів субсидій.
Повідомляється, деякі міські очільники заявляють, що за потреби оскаржать дії Вашингтона в суді.
“Я щойно мав розмову з мерами іншими міст, які дзвонили звідусюди. Кожен день ми співпрацюємо з представниками федеральних правоохоронних органів для того, аби зробити вулиці наших міст безпечнішими. Хтось намалював карикатуру, звинувачуючи нас в тому, що ми запрошуємо іноземних злочинців до американських міст. Але це не має нічого спільного з правдою, з тим, що відстоює наша поліція і з тим, що відстоюю я як мер”, — наголосив очільник Лос-Анджелеса Ерік Ґарсетті.
Термін “місто-притулок” уперше з‘явився у 1980-х роках, коли Лос-Анджелес заборонив допитувати затриманих з метою з‘ясування їхнього міграційного статусу.
Наразі у США існують понад сотні таких територій, до яких належать і найбільші міста — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Сіетл, Бостон.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп планує призупинити прийом біженців в США.