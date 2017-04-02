Д.Трамп рассказал, сколько раз жал руку А.Меркель

"У меня была отличная встреча с канцлером Меркель. Я пожал руку около пяти раз, и потом мы сидели на двух стульях. Я считаю, репортер сказал "пожмите ей руку", я этого не слышал ", - сказал Д.Трамп.

Напомним, первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом состоялась 17 марта.

Как сообщал УНН, администрация президента США попыталась сгладить впечатление от конфуза, который произошел во время встречи Дональда Трампа с главой правительства ФРГ Ангелой Меркель, когда президент США проигнорировал вопрос канцлера по рукопожатие и не подал ей руку в ходе протокольной съемки в Белом доме.

Сам Д.Трамп 18 марта написал в Twitter: "Несмотря на то, что вы слышали в фейковый новостях, у меня была потрясающая встреча с немецким канцлером".