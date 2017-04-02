Д.Трамп розповів, скільки разів тиснув руку А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю газеті Financial Times, що провів “відмінну” зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель і пояснив, чому він нібито не потиснув руку канцлеру, передає УНН.
“У мене була відмінна зустріч з канцлером Меркель. Я потиснув руку близько п’яти разів, і потім ми сиділи на двох стільцях. Я вважаю, репортер сказав “потисніть їй руку”, я цього не чув,” — сказав Д.Трамп.
Нагадаємо, перша зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом США Дональдом Трампом відбулася 17 березня.
Як повідомляв УНН, адміністрація президента США спробувала згладити враження від конфузу, який стався під час зустрічі Дональда Трампа з главою уряду ФРН Ангелою Меркель, коли президент США проігнорував запитання канцлера щодо рукостискання та не подав їй руку в ході протокольної зйомки в Білому домі.
Сам Д.Трамп 18 березня написав у Twitter: “Не дивлячись на те, що ви чули у фейковий новинах, у мене була приголомшлива зустріч із німецьким канцлером”.