Д.Трамп розповів, скільки разів тиснув руку А.Меркель

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю газеті Financial Times, що провів “відмінну” зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель і пояснив, чому він нібито не потиснув руку канцлеру, передає УНН.

“У мене була відмінна зустріч з канцлером Меркель. Я потиснув руку близько п’яти разів, і потім ми сиділи на двох стільцях. Я вважаю, репортер сказав “потисніть їй руку”, я цього не чув,” — сказав Д.Трамп.

Нагадаємо, перша зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом США Дональдом Трампом відбулася 17 березня.

Як повідомляв УНН, адміністрація президента США спробувала згладити враження від конфузу, який стався під час зустрічі Дональда Трампа з главою уряду ФРН Ангелою Меркель, коли президент США проігнорував запитання канцлера щодо рукостискання та не подав їй руку в ході протокольної зйомки в Білому домі.

Сам Д.Трамп 18 березня написав у Twitter: “Не дивлячись на те, що ви чули у фейковий новинах, у мене була приголомшлива зустріч із німецьким канцлером”.

 

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