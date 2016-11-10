Д.Трамп начал формирование своей команды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Дональд Трамп, который победил на президентских выборах США, начинает формировать свою команду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Так, на должность генерального прокурора рассматривается губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который возглавляет команду перехода Трампа, и губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. Также было упомянуто, что на эту должность рассматривают бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и бывшего спикера Палаты Представителей Конгресса США Ньют Гингрич.
Вопросами национальной безопасности займется бывший конгрессмен США Майк Роджерс, а отставной генерал Кит Келлог будет отвечать за оборону.
Глава частной акционерной компании Уильям Уолтон возглавит команду экономистов, помогать ему в этом будет бывший ведущий экономист инвестиционного банка Bear Stearns и бывший республиканский кандидат от штата Нью-Йорк в 2010 году Дэвид Малпас.
Внутренними делами будет заниматься бывший госсекретарь штата Огайо Кен Блэкуэлла. Бюджет будут разрабатывать под руководством Эда Миза, бывшего генпрокурора, который работал при Рональде Рейгане, и Кея Коулза Джеймса, который работал в администрациях обоих Бушей.