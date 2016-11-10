Д.Трамп розпочав формування своєї команди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах США, починає формувати свою команду. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal.
Так, на посаду генерального прокурора розглядається губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який очолює команду переходу Трампа, і губернатор штату Арканзас Аса Хатчінсон. Також було згадано, що на цю посаду розглядають колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліана та колишнього спікера Палати Представників Конгресу США Ньют Гінгріч.
Питанням національної безпеки займеться колишній конгресмен США Майк Роджерс, а відставний генерал Кіт Келлог відповідатиме за оборону.
Голова приватної акціонерної компанії Вільям Уолтон очолить команду економістів, допомагатиме йому у цьому колишній провідний економіст інвестиційного банку Bear Stearns і колишній республіканський кандидат від штату Нью-Йорк в 2010 році Девід Малпас.
Внутрішніми справами займатиметься колишній держсекретар штату Огайо Кен Блекуел. Бюджет розроблятимуть під керівництвом Еда Міза, колишнього генпрокурора, який працював при Рональді Рейгані, і Кея Коулза Джеймса, який працював в адміністраціях обох Бушів.