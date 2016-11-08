Д.Трамп проголосовал в Нью-Йорке

"Дональд Трамп проголосовал в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Напомним, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовала на избирательном участке в Нью-Йорке.

Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах.