Д.Трамп проголосовал в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трам проголосовал на избирательном участке в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Дональд Трамп проголосовал в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
Напомним, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовала на избирательном участке в Нью-Йорке.
Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах.