Д.Трамп проголосував у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трам проголосував на виборчій дільниці у Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Дональд Трамп проголосував у Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон проголосувала на виборчій дільниці у Нью-йорку.
Як повідомляв УНН, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах.