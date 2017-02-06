Д.Трамп о президентстве: это просто удивительно

"Я должен признаться, что на следующий день (после инаугурации 20 января) я вошел в Белый дом и сказал себе, что это просто удивительно", - рассказал республиканец.

"Президентский самолет и подобные вещи, это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле. Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, которые питают к нам ненависть, все это надо преодолевать", - пояснил Д.Трамп.

Как сообщал УНН, Д.Трамп посетит саммит G7 в Италии.